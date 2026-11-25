Die Polizei berichtet über aktuelle Vorfälle aus Augsburg und der Region.

Polizei ermittelt nach Graffiti in der Innenstadt

Innenstadt – Zwischen Freitag (20.11.2026) und Sonntag (22.11.2026) besprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Hauswand in der Straße „Vorderer Lech“. Der Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Graffiti. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Polizei ermittelt nach Trunkenheit im Verkehr

Kriegshaber – Am Dienstag (24.11.2026) war ein 49-Jähriger in der Ulmer Straße mit seinem Auto unterwegs. Die Polizei kontrollierte den Mann und stellte Atemalkoholgeruch fest. Die Polizei führte eine Blutentnahme durch, stellte den Führerschein und Fahrzeugschlüssel sicher und unterband die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr gegen den 49- Jährigen. Der 49-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

VPI Donauwörth kontrolliert Fahrer unter Drogeneinfluss

Tapfheim – Am Dienstag (24.11.2026) war ein 27-Jähriger mit seinem Auto in der Ulmer Straße unterwegs. Gegen 15.00 Uhr kontrollierte die Polizei den Mann. Die Beamten der VPI stellten drogentypische Auffälligkeiten fest. Der 27-Jährige verweigerte einen freiwilligen Drogenschnelltest. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und unterbanden die Weitefahrt. Gegen den 27 -Jährigen wird nun wegen einem Verstoß nach dem Straßenverkehrsgesetz ermittelt. Der 27-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.