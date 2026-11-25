Mit einem überzeugenden 5:1-Erfolg gegen die Krefeld Pinguine haben die Augsburger Panther ihre Erfolgsserie in der DEL auf drei Siege ausgebaut. Matchwinner vor heimischem Publikum war Jimmy Lambert, der gleich dreimal traf.

Nach zwei Siegen am letzten Wochenende wollten die Augsburger Panther gegen den Tabellennachbarn aus Krefeld nachlegen. Der AEV erwischte zunächst keinen einfachen Start. Der Aufsteiger aus dem Rheinland präsentierte sich defensiv stabil und ging in der 12. Minute durch Adam Payerl im Powerplay verdient mit 1:0 in Führung.

Die Antwort des AEV folgte kurz vor der ersten Pause auf ungewöhnliche Weise: Trotz eigener Unterzahl eroberte D.J. Busdeker die Scheibe und verwandelte einen Alleingang zum 1:1 (17.). Der Treffer gab den Augsburgern spürbar Auftrieb.

Lambert übernimmt das Kommando

Im zweiten Drittel bestimmten die Gastgeber zunehmend das Spiel. Nach starker Vorarbeit von Trevor Parkes brachte Jimmy Lambert die Panther in der 27. Minute erstmals in Führung.

Kurz vor der zweiten Pause schlug der Angreifer erneut zu. Im Powerplay erhöhte Lambert mit einem platzierten Schuss auf 3:1 (38.).

Auch im Schlussabschnitt blieb Augsburg die spielbestimmende Mannschaft. In der 46. Minute machte Lambert mit seinem dritten Treffer des Abends nach Vorlage von Luke Toporowski endgültig alles klar. Nur 31 Sekunden später legte Neuzugang Mitchell Hoelscher nach einem Zuspiel von Noel Hoefenmayer zum 5:1 nach.

Drei Punkte vor den nächsten Topspielen

Ein vermeintlich vierter Treffer von Lambert wurde wenig später wegen Torhüterbehinderung aberkannt. Am deutlichen Heimsieg änderte das nichts mehr.

Für die Panther war es der dritte Erfolg in Serie und ein wichtiger Schritt im Kampf um die Punkte. Auch Alexander Blank durfte sich trotz eines torlosen Abends über den Sieg freuen. Seine beeindruckende Serie von 15 Spielen mit mindestens einem Scorerpunkt endete allerdings gegen seinen früheren Verein.