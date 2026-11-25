Der ESV Kaufbeuren baut seine Erfolgsserie weiter aus: Vor 2.074 Zuschauern in der energie schwaben arena bezwangen die Joker am Dienstagabend die Heilbronner Falken mit 5:2. Gegen den Tabellenvierten zeigte der Tabellenzweite vor allem im zweiten Drittel seine Offensivstärke und feierte damit den 13. Sieg in Folge.

Die Gäste aus Heilbronn starteten schwungvoll in die Begegnung und prüften ESVK-Torhüter Nikita Quapp bereits in den ersten Sekunden. Eine frühe Unterzahl überstanden die Kaufbeurer zunächst unbeschadet. Doch kaum waren beide Mannschaften wieder komplett, nutzten die Falken einen Fehler in der Joker-Defensive zur 1:0-Führung durch Luca Franzese.

Die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten. Im Powerplay kombinierten sich die Joker sehenswert durch die Heilbronner Abwehr. Über Julian Eichinger und Jere Laaksonen gelangte die Scheibe zu Eero Elo, der mit einem Schlagschuss zum 1:1 ausglich. In der Folge entwickelte sich eine weitgehend ausgeglichene Partie mit wenigen klaren Torchancen.

Kaufbeuren übernimmt die Kontrolle

Nach dem Seitenwechsel kamen die Joker deutlich druckvoller aus der Kabine. Der erhöhte Einsatz wurde schnell belohnt: Fabian Ribnitzky brachte die Scheibe aufs Tor, Hannu Tripcke fälschte entscheidend ab und sorgte für die 2:1-Führung.

Doch erneut leistete sich Kaufbeuren einen Fehler in der Defensive. Heilbronn nutzte die Gelegenheit konsequent und Maksim Hanzek stellte auf 2:2. Die Antwort der Gastgeber folgte nur zwei Minuten später. Nach einer Kombination über Simon Stowasser und Julian Eichinger traf Tomas Schwamberger per Direktschuss zur erneuten Führung.

Die Joker wurden nun immer stärker und bestimmten zunehmend das Spielgeschehen. In der 38. Minute sorgte eine unübersichtliche Situation vor dem Heilbronner Tor für den nächsten Treffer: Max Hops brachte den Puck im hohen Bogen über Torhüter Florian Mnich hinweg zum 4:2 im Netz unter.

Elo macht den Deckel drauf

Im Schlussdrittel ließen es beide Mannschaften etwas ruhiger angehen. Klare Torchancen blieben weitgehend aus, Kaufbeuren kontrollierte jedoch das Geschehen und ließ die Gäste nur selten gefährlich werden.

Drei Minuten vor dem Ende nahm Heilbronn eine Auszeit und ersetzte anschließend den Torhüter durch einen zusätzlichen Feldspieler. Die Joker verteidigten die Angriffe konsequent und nutzten schließlich die Gelegenheit zum Schlusspunkt: Eero Elo traf mit einem Schlenzer aus der eigenen Zone ins verwaiste Tor und stellte den 5:2-Endstand her.

Damit feierte der ESV Kaufbeuren vor heimischer Kulisse seinen zwölften Sieg in Folge? Nein – mit dem Erfolg gegen Heilbronn bauten die Joker ihre beeindruckende Serie auf 13 Siege in Folgeaus und bleiben dem Tabellenführer Deggendorf dicht auf den Fersen. Mit einem Ausrutscher der Niederbayern im Nachholspiel gegen Bad Tölz könnte sogar die Tabellenführung winken.