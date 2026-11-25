Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Heiner Wilmer, hält Kirche für zwingend politisch. Schon das Evangelium sei politisch, sagte der Münsteraner Bischof der „Rheinischen Post“ (Donnerstagausgabe). Man könne gar nicht anders, als politisch zu sein, wenn man „Politik in ihrem ursprünglichen Wortsinn“ verstehe, als eine „Perspektive, die alle Menschen umfasst“.

Auf die Frage, ob es vereinbar sei, aktives Mitglied der AfD zu sein und sich zugleich auf das Christentum zu berufen, antwortete der Bischof nicht direkt. Allerdings erklärte Wilmer, dass mit einem politischen Glaubensverständnis eine kritische Haltung verbunden sei gegenüber Gruppierungen, Parteien und Verbänden, die exklusiv denken und nicht von Anfang an klar sagen, dass alle Menschen die gleiche Würde haben – unabhängig von Herkunft, sozialer Schicht, Religion, Gesundheit, Krankheit oder Aussehen. Wer das infrage stelle, gegen den müsse die Kirche Stellung beziehen, wenn sie dem Evangelium treu sein wolle.

Menschenverachtung müsse man im Namen Gottes scharf kritisieren. Es könne nicht sein, dass Antisemitismus in Deutschland wieder aufflamme, und es könne nicht sein, dass Parolen wie „deutsches Blut auf deutschem Boden“ fallen. Man müsse aufpassen, sagte der Bischof. „Wehret den Anfängen.“