Zwei kirchliche Baudenkmäler im Landkreis Aichach-Friedberg erhalten insgesamt 68.300 Euro aus Mitteln der Bayerischen Landesstiftung.

43.100 Euro für Pfarrhaus in Pöttmes

43.100 Euro sind für die Gesamtrenovierung des Pfarrhauses der katholischen Kirche St. Peter und Paul in Pöttmes vorgesehen. Teile der Mauern und Holzbalken stammen noch aus dem 18. Jahrhundert.

Den Förderbescheid übergab Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko an Pfarrer Thomas Rein, Kirchenpfleger Michael Mayer und Verwaltungsleiter Stefan Ihle.

Sicherungsmaßnahmen an Kirche in Arnhofen

Weitere 25.200 Euro fließen in Sicherungsmaßnahmen an der katholischen Filialkirche St. Elisabeth im Aindlinger Ortsteil Arnhofen. Die Dorfkirche aus dem 13. Jahrhundert ist seit 2022 aus statischen Gründen gesperrt.

Im Kirchturm hängt die älteste Kirchturmglocke im Wittelsbacher Land. Sie wurde 1492 gegossen. Die Instandsetzung soll im Frühjahr 2027 beginnen.

Den Förderbescheid übergab Tomaschko vor Ort an Bürgermeisterin Gertrud Hitzler, Pater Thomas Kadalikkattil und Kirchenpfleger Peter Erhard.

Tomaschko erklärte, mit den Förderungen würden zwei weitere historische Baudenkmäler im Wittelsbacher Land instandgesetzt und für kommende Generationen erhalten.