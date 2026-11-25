Angesichts der anhaltenden fossilen Preiskrise verlängert die Europäische Union die Lockerung ihrer Regeln für staatliche Beihilfen bis Juni 2027. Das teilte die EU-Kommission am Mittwoch mit.

Der befristeten Rahmen für staatliche Beihilfen vor dem Hintergrund der Krise im Nahen Osten (METSAF) soll damit sechs Monate länger gelten als bislang geplant. Die Mitgliedstaaten können damit Unternehmen in den Sektoren, die am stärksten von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise betroffen sind, weiterhin gezielt und befristet unterstützen. Dazu zählen insbesondere die Landwirtschaft und die Industrie.

Die Änderung folgt auf eine Konsultation der Mitgliedstaaten. Die Kommission will die Lage weiter beobachten und im Frühjahr 2027 neu bewerten. Wenn die Situation dies rechtfertigt, wäre die Kommission bereit, den Rahmen erneut zu verlängern, hieß es.

„Die Lage im Nahen Osten wirkt sich nach wie vor in ganz Europa insbesondere in ohnehin stark belasteten Wirtschaftszweigen aus“, erklärte Teresa Ribera, Exekutiv-Vizepräsidentin der EU-Kommission für einen sauberen, fairen und wettbewerbsfähigen Wandel. „Vorübergehende Unterstützung kann uns dabei helfen, die gegenwärtige Krise zu bewältigen, aber nur eine grüne Wirtschaft und eine größere Unabhängigkeit von volatilen Einfuhren fossiler Brennstoffe bieten wirklichen Schutz vor künftigen Energiekrisen.“