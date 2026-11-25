Der britische Extremschwimmer Lewis Pugh hat im November 2026 die 15‑Kilometer-Durchquerung der Straße von Hormus in drei Tagen geschafft. Trotz Explosionen und brennender Tanker machte er so auf Umweltschäden des Kriegs mit Iran aufmerksam.
Der britische Extremschwimmer Lewis Pugh hat im November 2026 die 15‑Kilometer-Durchquerung der Straße von Hormus in drei Tagen geschafft. Trotz Explosionen und brennender Tanker machte er so auf Umweltschäden des Kriegs mit Iran aufmerksam.
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