Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) hat eine sachliche Diskussion über eine mögliche Reform der Prostitutionsgesetzgebung angemahnt. Sie werde dafür werben, diese Debatte nüchtern vom Schutzzweck her zu führen, sagte Prien den Sendern RTL und ntv.

Es gehe darum, Prostituierte besser zu schützen. Man müsse das Schutzniveau erhöhen, und das gelte für alle Prostituierten in dem Land, so Prien.

Die Ministerin will die Reform auf Grundlage der Empfehlungen einer Expertenkommission vorantreiben. Die CDU hatte sich auf ihrem vergangenen Parteitag für ein Sexkaufverbot ausgesprochen. Die Empfehlungen der Kommission sehen ein solches Totalverbot nicht vor. Stattdessen soll der Kauf von sexuellen Dienstleistungen bei nicht angemeldeten Prostituierten strafbar werden.

Prien sagte, die Auffassungen zur Regulierung der Prostitution gingen in allen Parteien weit auseinander. Ehrlicherweise werde da sehr oft auch nur mit Schlagwörtern argumentiert. Sie wolle sich die Empfehlungen genau anschauen und auf ihrer Grundlage einen oder mehrere Gesetzgebungsvorschläge erarbeiten. Weitere Vorschläge sehen unter anderem die Anhebung des Mindestalters für die Ausübung von Sexarbeit auf 21 Jahre vor.

Ob die Koalition sich auf eine gemeinsame Lösung einigen könne, sei offen. Es sei aber ein lohnenswertes Ziel, das Thema in dieser Legislaturperiode zu lösen, so Prien.