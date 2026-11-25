Am Mittwoch hat der Dax deutlich nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.702 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,3 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Am Vormittag schwankte der Dax um das Vortagesniveau, bevor er am Nachmittag im Minus blieb und seine Verluste ausbaute.

„Dem Dax fällt es zunehmend schwer, sich gegen den Verkaufsdruck auf den wichtigsten Aktienmärkten dieser Welt zu stemmen“, kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. „Nach dem Huang-Kursfeuerwerk zum Wochenstart ist der deutsche Leitindex heute wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten gerutscht. Zusätzlich zur Tech-Verkaufswelle, die weiter über den Globus schwappt, gehen den Anlegern die Kaufargumente für deutsche Aktien aus. Nachdem die jüngsten Konjunkturindikatoren noch Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung gemacht hatten, versetzten die heute veröffentlichten BIP-Daten dem aufkeimenden Optimismus einen leichten Dämpfer.“

Zudem belastete die Ankündigung der US-Regierung, das Thema Strafzölle erneut auf die internationale Agenda zu setzen. „Angesichts der ohnehin hohen Energiepreise und der wieder zunehmenden Inflationsdynamik kommt eine neue Runde im Handelskonflikt zur Unzeit“, so Lipkow. „Je nach Ausgestaltung könnten die Maßnahmen insbesondere die exportorientierten deutschen Unternehmen erneut empfindlich treffen. Die Freude über mögliche Rückerstattungen bereits gezahlter Strafzölle könnte verfrüht gewesen sein. Statt einer finanziellen Entlastung drohen den Unternehmen nun neue Belastungen“, kommentierte der Analyst.

Von der schwachen Gesamtmarktentwicklung abkoppeln konnten sich heute die Automobilwerte. Sie profitierten von einem positiven Branchenausblick einer großen US-Investmentbank für das kommende Börsenjahr. „Speziell bei den Herstellern im Premium- und Oberklassesegment sehen die Analysten auf dem aktuellen Bewertungsniveau interessante Einstiegsmöglichkeiten“, erklärte Lipkow.

„Der Zahlenreigen an US-Konjunkturdaten am Nachmittag zeichnete das Bild einer robusten Wirtschaft bei gleichzeitig anhaltendem Inflationsdruck. Die Teuerungsrate liegt weiterhin über dem Ziel der US-Notenbank, zudem steigen die persönlichen Einkommen“, erläuterte der Marktanalyst. „Zusammengenommen war das nicht das Zahlenpaket, das sich die Investoren in der aktuellen Situation gewünscht hatten. Besonders bemerkenswert ist das kräftige Wachstum der US-Wirtschaft. Mit einem Zuwachs von 4,3 Prozent lag das Bruttoinlandsprodukt erneut deutlich über den Erwartungen. Die wirtschaftliche Dynamik liefert der Fed weitere Argumente für eine Anhebung der Leitzinsen, ohne dabei unmittelbar Gefahr zu laufen, die Konjunktur abzuwürgen.“

Gleichzeitig spiegle das hohe Wirtschaftswachstum den enormen Einfluss der milliardenschweren Investitionen in Rechenzentren und KI-Infrastruktur auf die US-Wirtschaft wider. „Während die Investoren an den Börsen zunehmend die Rentabilität dieser Investitionen hinterfragen, dürften sie in der Realwirtschaft bereits deutliche Wachstumsspuren hinterlassen“, so Lipkow. „Das ist die bemerkenswerte Diskrepanz zwischen der aktuellen Stimmung an den Finanzmärkten und der tatsächlichen wirtschaftlichen Entwicklung.“

Bis kurz vor Handelsschluss standen die Aktien von Volkswagen, BMW und Heidelberg Materials an der Spitze der Frankfurter Kursliste. Am Tabellenende fanden sich die Papiere von Infineon, Siemens Energy und der Commerzbank wieder.

Unterdessen sank der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im Dezember kostete 87 Euro und damit fünf Prozent weniger als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund 14 bis 16 Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.

Der Ölpreis stieg hingegen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 93,27 US-Dollar, das waren 2,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0946 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9136 Euro zu haben.

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