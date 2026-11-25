Ein 25-Jähriger soll am Dienstagabend in Nürnberg-Langwasser einen abgestellten U-Bahn-Waggon besprüht haben. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen nach kurzer Flucht vorläufig fest.

Zeugen beobachteten den Mann am 24. November 2026 gegen 21:30 Uhr beim Besprühen des Waggons in der Kafkastraße und verständigten die Polizei. Der 25-jährige Deutsche entfernte sich zunächst vom Tatort. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd stellten ihn im Rahmen der Fahndung kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe fest und nahmen ihn vorläufig fest.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 4.000 Euro. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd ermittelt wegen Sachbeschädigung.

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