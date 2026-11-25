Die seit Mittwoch, 25. November 2026, vermisste 13-jährige Schülerin ist am Mittwochnachmittag wohlbehalten aufgefunden worden.

Die Jugendliche wurde gegen 14.45 Uhr angetroffen und in Obhut genommen. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde widerrufen.

Die Polizei bittet darum, alle im Zusammenhang mit der Fahndung übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten dauerhaft aus Unterlagen und EDV-Anlagen zu löschen.

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