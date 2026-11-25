US-Unterhändler Jared Kushner hat Schwierigkeiten bei den Verhandlungen mit Russland und der Ukraine über ein mögliches Kriegsende eingeräumt. Man stecke in der Territorialfrage derzeit ein Stück weit fest, sagte der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump dem Podcast „MD Meets“ von Axel-Springer-Vorstandschef Mathias Döpfner. Diesen Eindruck hätten er und sein Kollege Steve Witkoff nach vielen, vielen Stunden mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gewonnen.

Deshalb möchte er die Nachkriegszeit ausverhandeln, bevor mögliche Gebietsabtretungen diskutiert werden. Vielleicht lasse sich ein Weg finden, wie beide Seiten nach dem Krieg aus sicherheitspolitischer Sicht besser dastehen könnten, so Kushner. Die europäische Geschichte zeige, dass man auch nach einem großen Krieg eine Lösung finden könne, die zu Frieden führe.

Kushner sprach von einem „Stellvertreterkrieg, in dem Europa die Ukraine im Kampf gegen Russland finanziert und bewaffnet“. Es brauche „nicht viel, damit diese Sache massiv eskaliert“.

Auf Kritik aus Europa reagierte Kushner scharf: Europa habe während dieses Krieges Energie im Wert von mehr als 250 Milliarden Dollar aus Russland gekauft. Er glaube, Europa habe Russland in diesem Krieg tatsächlich mehr Geld gezahlt, als es der Ukraine gegeben habe. Lob gab es für die europäischen Verhandlungsführer: Es sei eine ziemlich gute Gruppe, und sie arbeiteten sehr gut zusammen.

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