Der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, der im Auftrag des US-Präsident Trump mit Vertretern Russlands und der Ukraine über die Zukunft der Ukraine verhandelt, hat die ukrainischen Forderungen nach Sicherheitsgarantien kritisiert.

Die Formulierung in Artikel 5 des Nato-Vertrags sei der Goldstandard, sagte er dem Podcast „MD meets“ des „Politico“. Wenn man eine entsprechende Sicherheitsgarantie von anderen Staaten bekomme, ohne selbst Nato-Mitglied zu sein, wäre das ein ganz erheblicher Fortschritt. Er glaube, die Ukraine fordere in diesem Punkt noch konkretere Zusagen, so Kushner. Man werde aber keine präziseren Zusagen machen können als diejenigen, die bereits innerhalb der Nato gelten und die sich die Mitgliedstaaten gegenseitig geben.

Auf die Frage, warum Donald Trump mehr Druck auf Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj ausübe als auf Russlands Präsident Wladimir Putin, widersprach Kushner deutlich und wollte wissen, wie Präsident Trump Präsident Selenskyj unter Druck setze. Axel-Springer-Vorstandschef Mathias Döpfner, der den Podcast moderiert, erinnerte ihn an die Eskalation im Weißen Haus, Kritik an der europäischen Ukraine-Unterstützung, Trumps Forderung eines Regierungswechsels in Kiew sowie Druck zu Eingeständnissen bei den Verhandlungen.

Kushner erklärte daraufhin, man habe Präsident Selenskyj und die Ukrainer in keiner Weise unter Druck gesetzt. Ihre Aufgabe sei es, als Vermittler aufzutreten. Tatsächlich unterstützten sie die Ukrainer sogar. Man stelle ihnen Geheimdienstinformationen zur Verfügung, und die USA seien in diesem Krieg ihr größter Geldgeber gewesen, sagte der Politikberater und Finanzinvestor. Präsident Trumps Haltung sei also von Unterstützung geprägt gewesen.

Das Gespräch im Weißen Haus, das Döpfner angesprochen habe, habe vor fast 18 Monaten stattgefunden. Damals sei er noch gar nicht mit diesem Thema befasst gewesen. Und er glaube, dass man seitdem einen sehr guten und respektvollen Dialog mit den Ukrainern führe.