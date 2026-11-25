Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) erhöht im Streit über die Rentenpolitik den Druck auf die SPD. Der Kompromissvorschlag der Unionsfraktion zur sogenannten „Rente mit 63“ sei ein gutes Zeichen, sagte er dem „Spiegel“. Dieser zeige nicht nur den klaren Einigungswillen, sondern auch die Bereitschaft der Unionsfraktion, für die Stabilisierung und Zukunftsfähigkeit der Rente politische Verantwortung zu übernehmen, sagte Wüst dem „Spiegel“.

Es sei jetzt am Koalitionspartner SPD, die ausgestreckte Hand zu ergreifen und die Sache konstruktiv zu einem Ergebnis zu führen, sagte Wüst. Ein verlässliches und gerechtes Rentensystem sei von großer Bedeutung – für Jung wie Alt, für Arbeitnehmer wie Rentenbezieher. Eine zeitnahe Einigung beim Thema Rente wäre auch ein weiterer Beweis für die Handlungsfähigkeit dieser Bundesregierung, so der CDU-Politiker. Zu beidem könne die SPD jetzt ihren Beitrag leisten.

Im Vorschlag der Union soll die Abschlagsfreiheit nach 45 Beitragsjahren auch künftig für Menschen mit kleinen Einkommen vollständig erhalten bleiben. Diese Personengruppe arbeite besonders häufig in körperlich und psychisch belastenden Jobs, heißt es in dem Unionspapier, aus dem der „Spiegel“ berichtet. Erst mit steigendem Einkommen wirken Abschläge.

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