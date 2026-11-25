Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Wiebke Esdar hat im Streit über die Reform der Einkommensteuer scharfe Kritik an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) geübt. „Ich bin das Chaos in der Union leid“, sagte Esdar dem „Spiegel“.

In der Debatte über die Absenkung der Stromsteuer sei Merz dazu bereit gewesen, „für eine vergleichsweise kleine Entlastung bei der Stromsteuer einen Koalitionskonflikt zu riskieren“. Jetzt stelle der Kanzler „die deutlich größere Entlastung“ bei der Einkommensteuer infrage. „Der Kanzler widerspricht sich damit selbst und lässt die arbeitenden Menschen in diesem Land im Stich.“

Unionspolitiker drohen damit, die Einkommensteuerreform mit höheren Steuern für Reiche scheitern zu lassen, wenn die SPD einem Gesetzentwurf nicht zustimme, der die Befristung von Arbeitsverhältnissen erleichtert.

Esdar erhöhte den Druck auf den Kanzler, die Blockade zu lösen. „Wir wollen, dass die Beschäftigten auf ihrer ersten Gehaltsabrechnung im neuen Jahr mehr Netto sehen“, sagte sie. Dafür müsse man das Gesetz jetzt beschließen. „Wenn die Union die Reform blockiert, verhindert sie, dass die Menschen schon ab Januar mehr Geld auf dem Konto haben.“

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