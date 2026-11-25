Eine 76-Jährige aus dem Nürnberger Stadtteil Neuröthenbach ist Opfer eines Betrugs durch einen falschen Bankmitarbeiter geworden. Sie übergab ihre EC-Karte und mehrere hundert Euro Bargeld an eine 28-jährige Frau und eine 19-Jährige. Beide Tatverdächtigen nahm die Polizei noch vor Ort vorläufig fest.

Falscher Bankmitarbeiter kündigte Besuch an

Gegen 15:10 Uhr rief am Montag (23.11.2026) ein bislang unbekannter Mann bei der Seniorin an. Er gab sich als Mitarbeiter ihrer Bank aus und fragte, ob sie eine Zahlung über mehrere tausend Euro an einen Versanddienstleister veranlasst habe. Nachdem die Frau dies verneinte, bot der Anrufer an, ihre Karte sperren zu lassen. Dafür verlangte er ihren Namen, ihre Anschrift und ihre PIN.

Anschließend kündigte der Mann den Besuch einer Kollegin an, die die Karte überprüfen werde. Kurze Zeit später erschienen eine 28-jährige Türkin und eine 19-jährige Deutsche an der Wohnung der Seniorin in der Nordenberger Straße. Die 76-Jährige übergab der 28-Jährigen ihre EC-Karte sowie mehrere hundert Euro Bargeld zur angeblichen Überprüfung.

Ermittlungsrichter erlässt Haftbefehle

Noch während sich die beiden Frauen in der Wohnung befanden, trafen Polizeibeamte ein und nahmen sie vorläufig fest. Die weiteren Ermittlungen übernahm das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth führten die Beamten die beiden Tatverdächtigen am Dienstag (24.11.2026) dem zuständigen Ermittlungsrichter vor. Dieser erließ gegen beide Frauen Haftbefehl.

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