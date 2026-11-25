In Memmingen steigen 2027 sowohl die Taxitarife als auch die Hundesteuer. Die neuen Taxipreise gelten ab 1. März, die Hundesteuer wird bereits zum 1. Januar angehoben.

Taxifahrten in Memmingen werden ab März teurer

Der Memminger Stadtrat hat mehrheitlich eine Neufassung der Taxitarifordnung und höhere Taxitarife beschlossen. Der Grundpreis steigt von 6,20 auf 6,80 Euro, der Kilometerpreis von 2,60 auf 3 Euro. Der Wartepreis erhöht sich von 42 auf 45 Euro je Stunde, der Zuschlag ab fünf Personen von 7 auf 8 Euro.

Künftig gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Tag- und Nachttarif. Neu sind eine Gebühr von 5 Euro für Ein- und Ausfahrten am Allgäu Airport sowie eine Pauschale von 5 Euro bei Zahlung nach Rechnungstellung.

Entfallen sollen dagegen der Zuschlag ab dem dritten Gepäckstück, der Zuschlag für Tiere sowie die Gebühr für das Holen oder Bringen von Gepäck aus der Wohnung des Fahrgastes.

Für vorbestellte Fahrten wird außerdem ein Tarifkorridor eingeführt. Taxiunternehmen dürfen vom regulären Entgelt höchstens 25 Prozent nach oben und 5 Prozent nach unten abweichen. Damit soll angesichts des Wettbewerbs durch Mietwagenunternehmen mehr Spielraum bei der Preisgestaltung entstehen.

Beantragt hatten die ansässigen Taxiunternehmer die Anpassung mit gestiegenen Betriebs-, Personal-, Versicherungs- und Finanzierungskosten. Sie verwiesen außerdem auf Aufwendungen für die technische Sicherheitseinrichtung und die geplante Mindestlohnerhöhung zum 1. Januar 2027. Die beteiligten Stellen erhoben im Anhörungsverfahren keine grundsätzlichen Einwände, wiesen aber darauf hin, dass die neuen Tarife im obersten Bereich der bayerischen Taxitarife liegen.

Für eine Fahrt vom Bahnhof nach Dickenreishausen mit drei Gepäckstücken und Rechnungsstellung steigt das Beförderungsentgelt demnach von 19,40 auf 25,90 Euro. Vom ZOB zum Allgäu Airport erhöht sich der Preis unter denselben Voraussetzungen von 20,46 auf 32,10 Euro.

Die neuen Tarife sollen am 1. März 2027 in Kraft treten. Bis dahin werden die Taxameter neu programmiert. Die Programmierung wird vom Bayerischen Landesamt für Maß und Gewicht geprüft.

Hundesteuer steigt zum 1. Januar

Auch die Hundesteuer in Memmingen wird angehoben. Für einen Hund werden ab 1. Januar 2027 jährlich 80 statt bisher 72 Euro fällig. Der Stadtrat beschloss die neue Hundesteuersatzung in seiner Plenumssitzung am 23. November. Die bisherige Satzung stammt aus dem Jahr 2006.

In Memmingen leben derzeit 1.485 Hunde, darunter 24 Forst- oder Jagdhunde sowie 18 Kampfhunde mit Negativzeugnis. Für diese als nicht gefährlich geltenden Hunde steigt die Steuer von 150 auf 180 Euro.

Für Hunde von Forstbeschäftigten, Jägern oder Schäfern bleibt der ermäßigte Steuersatz von 50 Prozent bestehen. Die Ermäßigung muss künftig beantragt werden und kann für mehrere Hunde eines Halters gelten, etwa wenn neben einem älteren Diensthund ein junger Hund eingelernt wird.

Mit 80 Euro liegt die Hundesteuer in Memmingen im Vergleich der genannten Städte im Mittelfeld. In Kaufbeuren werden 60 Euro, in Kempten 70 Euro, in Füssen 90 Euro, in Neu-Ulm 108 Euro und in Lindau 115 Euro pro Hund und Jahr erhoben. Zuletzt war die Memminger Hundesteuer 2023 angepasst worden.

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