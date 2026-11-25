Unbekannte haben in der Straße Vorderer Lech in Augsburg eine Hauswand besprüht. Der Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben zwischen Freitag, 20. November, und Sonntag, 22. November 2026, in der Augsburger Innenstadt. Die Polizei schließt nicht aus, dass mehrere bislang unbekannte Täter beteiligt waren.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Graffiti. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

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