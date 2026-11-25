Nach einem Wohnungsbrand in Augsburg-Inningen ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen 64-jährigen Anwohner wegen des Verdachts des versuchten Mordes und weiterer Delikte. Eine Person wurde verletzt, der Tatverdächtige befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt.

Das Feuer war am 16. November gegen 4.15 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Ziegeleistraße ausgebrochen. Einsatzkräfte stellten eine starke Rauchentwicklung fest. Einige Bewohner retteten sich selbst ins Freie, weitere wurden von der Feuerwehr mit einer Drehleiter evakuiert. Die Feuerwehr löschte den Brand zügig.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg soll der 64-Jährige das Feuer vorsätzlich gelegt haben. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit versuchter Brandstiftung mit Todesfolge, schwerer Brandstiftung und vorsätzlicher Körperverletzung ermittelt. Die Ermittlungen dauern an. Der 64-Jährige hat die vietnamesische Staatsangehörigkeit.

Durch den Brand und die Rauchentwicklung wurde eine Person verletzt. Die Bewohner der betroffenen Wohnung mussten anschließend in einer Notunterkunft untergebracht werden. Der Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

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