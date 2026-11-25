Ein 63-jähriger Bauarbeiter ist bei einem Unfall in München schwer verletzt worden. Ein weiterer Arbeiter erlitt leichte Verletzungen.

Auto erfasst zwei Arbeiter

Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 24. November 2026, gegen 16.15 Uhr auf der Isartalstraße in Höhe der Hausnummer 44. Ein 28-Jähriger fuhr dort mit einem Kia in Richtung Schäftlarnstraße, als sein Wagen aus bislang ungeklärter Ursache mit zwei Bauarbeitern und einer Warnbake kollidierte. Die Baustelle und die Arbeiter waren durch Warnbaken abgesichert.

Ein 64-jähriger Arbeiter wurde leicht verletzt. Ein 63-Jähriger erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Kia entstand leichter Sachschaden. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt zum Unfallhergang.

Fahrgast stürzt nach Schnellbremsung

Bereits gegen 13.45 Uhr musste der Fahrer einer Straßenbahn der Linie 20 auf der Dachauer Straße eine Schnellbremsung einleiten. Ein bislang unbekannter Fahrer eines grauen BMW wendete an der Einmündung zur Lazarettstraße unmittelbar vor der herannahenden Tram in Richtung Stiglmaierplatz, querte anschließend die Gleise und entfernte sich von der Unfallstelle.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Trambahnfahrer stark. Dabei stürzte eine 30-jährige Fahrgästin und wurde leicht verletzt. Die Münchnerin begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Verkehrspolizei sucht Zeugen und Hinweise zu dem BMW sowie dessen Fahrer.

Mehrere Ermittlungen nach Angriffen

In Schwabing kam es am 21. November gegen 23.10 Uhr am Nikolaiplatz zunächst zu einem verbalen Streit zwischen drei Männern und zwei bislang unbekannten Männern. Nach Angaben der Polizei soll einer der Unbekannten einen 20-Jährigen mit der Faust und anschließend mit einer Glasflasche ins Gesicht geschlagen haben. Beim Schlichten wurden auch die beiden 23-jährigen Begleiter angegriffen; einer von ihnen wurde rassistisch beleidigt.

Der 20-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Die beiden 23-Jährigen wurden ebenfalls leicht verletzt und vor Ort behandelt. Die beiden unbekannten Männer flüchteten zu Fuß. Sie wurden bislang nicht identifiziert. Einer wird als etwa 170 Zentimeter groß mit schwarzen Haaren und schwarzer Wellensteyn-Jacke beschrieben, der andere als etwa 180 Zentimeter groß mit schwarzen Haaren und dunkler Wellensteyn-Jacke.

In Laim geriet ein 35-Jähriger am 22. November gegen 2.40 Uhr auf dem Weg zur U-Bahnstation Laimer Platz mit zwei bislang unbekannten Männern aneinander. Nach homophoben Äußerungen und Beleidigungen folgten die Männer dem Münchner bis zur Station. Dort kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 35-Jährige leicht verletzt wurde. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten zu Fuß; eine Fahndung blieb bislang ohne Identifizierung.

In der Reichenbachstraße in der Isarvorstadt wurde am 24. November gegen 1.30 Uhr ein 27-Jähriger angegriffen. Nach seinen Angaben war dem Vorfall ein Streit mit drei bislang unbekannten Männern vorausgegangen, bei dem er antisemitisch und volksverhetzend beleidigt worden sei. Nachdem er sich stadtauswärts entfernt habe, sei er kurze Zeit später von einem der Männer geschlagen worden. Als er zu Boden stürzte, sei er weiter angegriffen worden. Der Mann wurde verletzt; die drei Tatverdächtigen konnten bislang nicht identifiziert werden.

Hinweise zu den Vorfällen in Schwabing, Laim und der Isarvorstadt nimmt das Kriminalfachdezernat 4 unter der Telefonnummer 089 2910-0 entgegen. Hinweise zum Tramunfall nimmt das Unfallkommando unter 089 6216-3322 entgegen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: München: 15 Verstöße bei Kontrolle im Bahnhofsviertel · München: 41-Jähriger soll Mitreisenden im Zug geschlagen haben

Weitere Polizeimeldungen aus dieser Region Polizeipräsidium München