Bayerns Wirtschafts- und Energieminister Tobias Gotthardt fordert vom Bund, zusätzliche Gasmengen einspeichern zu lassen. Bei einem Besuch des Gasspeichers Bierwang im Landkreis Mühldorf verwies er auf deutlich niedrigere Füllstände als in den Vorjahren.

Gemeinsam mit Ministerpräsident Markus Söder und Uniper-Chef Michael Lewis informierte sich Gotthardt am 25. November über die Versorgungslage vor dem kommenden Winter. Eine Gasmangellage bestehe derzeit nicht, erklärte der Minister. Dennoch müsse frühzeitig vorgesorgt werden. Auch außergewöhnlich kalte Winter sowie mögliche Ausfälle bei Importen und der Transportinfrastruktur müssten berücksichtigt werden.

Gasspeicher in Bayern unterschiedlich gefüllt

Ende November waren die deutschen Gasspeicher zu 56 Prozent gefüllt. Für Bayern wurde ein Füllstand von 29 Prozent genannt. Werden die für die bayerische Versorgung relevanten österreichischen Speicher Haidach und 7Fields einbezogen, lag der Wert bei rund 48 Prozent. Die Bundesnetzagentur schätzt die Versorgung derzeit als gesichert ein.

Der von Uniper betriebene Speicher Bierwang war nach den Angaben zu rund 80 Prozent gefüllt. Mit einem Arbeitsgasvolumen von etwa 0,8 Milliarden Kubikmetern beziehungsweise neun Terawattstunden ist er der zweitgrößte Gasspeicher Bayerns. Eine geplante Investition von 120 Millionen Euro soll den Speicher vergrößern, die Ein- und Ausspeicherung beschleunigen und Emissionen reduzieren. Zudem wird dort die Speicherung von Wasserstoff erprobt.

Gotthardt hatte bereits in der Vorwoche Gespräche im österreichischen Haidach geführt. Der Speicher ist an das bayerische Gasnetz angeschlossen und der Quelle zufolge der zweitgrößte Gasspeicher Europas.

Minister gegen Aufgabe des Speichers in Breitbrunn

Deutlich niedriger ist der Füllstand im größten bayerischen Gasspeicher in Breitbrunn. Die ebenfalls von Uniper betriebene Anlage mit einer Kapazität von rund elf Terawattstunden war zu sieben Prozent gefüllt. Uniper hat deren Stilllegung angezeigt. Gotthardt lehnt das ebenso ab wie die beantragte Entnahme des sogenannten Kissengases, das für den Betrieb des Speichers benötigt wird.

Der Minister sprach sich außerdem für eine schnelle Umsetzung einer nationalen Gasreserve und einer gesetzlich verankerten Verpflichtung von Lieferanten zur ausreichenden Bevorratung aus. Beides seien wichtige Bausteine für die Versorgungssicherheit, erklärte Gotthardt.

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