Der FC Bayern München hat am 5. Spieltag der Champions-League-Ligaphase beim OSC Lille mit 1:2 verloren.

Vor der Pause hatten die Gäste das Spiel im Griff. In der 15. Minute köpfte Dayot Upamecano nach einer Ecke von Tom Bischof zum 0:1 ein.

Nach dem Seitenwechsel wurde Lille stärker. Ein früher Treffer von Ayase Ueda zählte nach Videobeweis wegen eines Fouls an Joshua Kimmich nicht. In der 62. Minute glich der Japaner dann regulär aus. Drei Minuten später setzte Ethan Mbappe nach einem Konter den Ball an den Pfosten, und Aleksandar Pavlovic lenkte den Abpraller ins eigene Tor (65. Minute). Auch die eingewechselten Jamal Musiala und Luis Diaz konnten die Niederlage nicht mehr abwenden. Die Bayern fallen damit auf Platz 15 der Tabelle zurück, Lille verbessert sich auf Platz 29.

Der VfB Stuttgart unterlag im parallel laufenden Spiel bei Inter Mailand mit 0:2. Nach einem Handspiel von Josha Vagnoman verwandelte Petar Sucic in der 57. Minute einen Strafstoß zur Führung. Der eingewechselte Lautaro Martinez machte in der 74. Minute alles klar. Inter Mailand rückt folglich auf Tabellenplatz 12 vor, während sich Stuttgart auf den 17. Rang verschlechtert.

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