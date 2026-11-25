In der Stadtbibliothek Nördlingen ist die Ausstellung „Bilder zum Anfassen“ von Hannelore Hippler eröffnet worden. Die Werke können nicht nur betrachtet, sondern auch ertastet werden.

Die Künstlerin möchte mit ihren Bildern auch Menschen mit Sehbehinderung einen eigenen Zugang zur Kunst ermöglichen. Bei der Eröffnung erkundeten besonders die anwesenden Kinder die Werke neugierig mit den Händen.

Interessierte Besucherinnen und Besucher können die Ausstellung während der Öffnungszeiten der Stadtbibliothek sehen und erfühlen. Diese sind dienstags von 10 bis 13 Uhr, mittwochs von 10 bis 18 Uhr, donnerstags von 14 bis 18.30 Uhr, freitags von 10 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr.

Auch kleinere Gruppen können die Ausstellung besuchen. Hannelore Hippler begleitet sie persönlich durch die Ausstellung, sodass genügend Zeit bleibt, die Werke zu entdecken, zu erfühlen und mehr über die Idee dahinter zu erfahren.

Mehr zum Thema: Nördlingen: „Marktlauscherle“ liest am 5. Dezember vor · Nördlingen: Polizei untersagt Weiterfahrt wegen erheblicher Mängel