Ein Sachverständiger bestätigte bei einem in Nördlingen kontrollierten Pkw erhebliche Mängel an Bremsen, Karosserie und Beleuchtung.

Der 22-jährige Fahrer war am Montag, 23. November 2026, gegen 16 Uhr mit dem Auto unterwegs. Weil sich das Fahrzeug in einem sehr schlechten Zustand befand, untersuchten Polizeibeamte es genauer.

Das Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit. Die Polizei unterband deshalb die Weiterfahrt. Gegen den 22-Jährigen wird wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt. Der Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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