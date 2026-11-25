Ein seit Sonntag vermisster 32-Jähriger aus Jandelsbrunn ist am Mittwoch tot in einem Waldstück gefunden worden.

Der Mann wurde am 25. November 2026 im Rahmen umfangreicher Suchmaßnahmen zwischen Jandelsbrunn und Gsenget aufgefunden. Er galt seit Sonntagmittag, 22. November 2026, als vermisst.

Die Öffentlichkeitsfahndung wurde widerrufen. Die Polizei bittet darum, übermittelte Lichtbilder sowie datenschutzrechtlich relevante Personendaten dauerhaft aus Unterlagen und EDV-Anlagen zu löschen.

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