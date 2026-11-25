Bei einer Kontrolle in Tapfheim stellte die Polizei bei einem 27-jährigen Autofahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und untersagten dem Mann die Weiterfahrt.

Der 27-Jährige war am Dienstag, 24. November 2026, gegen 15 Uhr mit seinem Auto auf der Ulmer Straße unterwegs, als ihn Beamte der Verkehrspolizeiinspektion kontrollierten. Einen freiwilligen Drogenschnelltest verweigerte der Mann.

Gegen den deutschen Staatsangehörigen wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz ermittelt.

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