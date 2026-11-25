In Augsburg-Kriegshaber hat die Polizei bei einem 49-jährigen Autofahrer Atemalkoholgeruch festgestellt.

Die Kontrolle fand am Dienstag, 24. November 2026, in der Ulmer Straße statt. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme, stellte den Führerschein und die Fahrzeugschlüssel sicher und unterband die Weiterfahrt.

Gegen den Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit wird wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

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