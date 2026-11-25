Rund 70 Akteurinnen und Akteure aus ganz Deutschland kommen vom 29. November bis 1. Dezember 2026 nach Augsburg. Anlass ist die zweite ordentliche Mitgliederversammlung des Bundesverbands Industriekultur Deutschland.

Die Versammlung findet am Dienstag, 1. Dezember, im Staatlichen Textil- und Industriemuseum Augsburg (tim) statt. Augsburg ist Gründungsmitglied des Verbands, der am 1. April 2025 auf der Zeche Zollern in Dortmund gegründet wurde.

Rahmenprogramm an Orten der Industriekultur

Für die Gäste ist ein umfangreiches Programm an Orten der Industriekultur geplant. Zum Auftakt am Sonntag steht eine Fahrt mit der Augsburger Localbahn auf dem Programm, unter anderem mit einem Besuch des Bahnparks und eines historischen Wasserkraftwerks. Am Montag sind Führungen über das Gelände des Gaswerks Augsburg vorgesehen.

Nach der Mitgliederversammlung am Dienstag folgen Führungen durch das Historische Wasserwerk am Hochablass und den Glaspalast.

Oberbürgermeister Dr. Florian Freund verwies auf die Bedeutung der Textilindustrie für Augsburg. Orte wie das Textilviertel, das tim und das Gaswerk bewahrten dieses Erbe und zeigten zugleich, wie ehemalige Industriestandorte neue Impulse für Kultur, Wirtschaft und Stadtentwicklung geben könnten. Tatjana Dörfler, Referentin für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Welterbe, erklärte, historische Industriestandorte seien heute auch Orte der Kultur, Bildung und Begegnung.

Verbindung zum UNESCO-Welterbe

Die Industriekultur Augsburgs ist eng mit dem UNESCO-Welterbe „Augsburger Wassermanagement-System“ verbunden. Zu den 22 Welterbe-Objekten zählen zehn historische Wasserkraftwerke aus der Zeit zwischen der Mitte des 19. und dem Beginn des 20. Jahrhunderts, das 1879 errichtete Wasserwerk am Hochablass sowie das Hochablass-Wehr in seiner heutigen Form aus den Jahren 1911 und 1912.

Der Bundesverband will den fachlichen Austausch und die Vernetzung fördern, die Interessen der Industriekultur gemeinsam vertreten und ihre öffentliche Wahrnehmung stärken. Außerdem setzt er sich für den Erhalt, die Vermittlung und die Weiterentwicklung des industriellen Kulturerbes ein. Die Stadt Augsburg bringt sich dabei über ihr UNESCO-Welterbe-Büro in die Zusammenarbeit ein.

Direkt im Anschluss an die Mitgliederversammlung tagt am 2. und 3. Dezember außerdem die Fachgruppe Technik- und Industriemuseen des Deutschen Museumsbunds in Augsburg. Damit steht die Stadt nach Angaben der Stadtverwaltung fünf Tage lang im Mittelpunkt des bundesweiten Austauschs zur Industriekultur.