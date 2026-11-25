Der ECDC Memmingen empfängt am Sonntag um 15 Uhr den EC Bad Nauheim. Beim KUTTER-Familientag zahlen Kinder bis einschließlich 13 Jahre für Stehplätze drei Euro.

Für die Indians steht an diesem Wochenende eine Doppelaufgabe in der DEL2 an. Am Freitag tritt Memmingen um 19.30 Uhr bei den Bietigheim Steelers an, ehe am Sonntag Bad Nauheim in der KUTTER-Arena am Hühnerberg zu Gast ist. Nach dem 5:2-Heimsieg gegen die Kassel Huskies und der Niederlage nach Verlängerung in Landshut will der ECDC weitere Punkte im Kampf um die Pre-Playoff-Plätze sammeln.

Freitag: ECDC Memmingen tritt in Bietigheim an

Bietigheim liegt mit 28 Punkten auf Rang sieben und damit vier Zähler vor Memmingen. Die Steelers haben bislang 64 Tore erzielt und zuletzt fünf ihrer sechs Spiele gewonnen. Das erste Duell der Saison entschieden sie Mitte Oktober mit 5:2 für sich. Nach einem Trainerwechsel steht inzwischen Boris Blank, zuvor Co-Trainer, an der Bande.

Sonntag: Bad Nauheim reist mit zwei Siegen an

Bad Nauheim belegt mit 17 Punkten den letzten Tabellenplatz, reist aber mit zwei Siegen in Folge an. Die Hessen gewannen gegen Kassel und Bietigheim. Zum Spiel am Sonntag werden mehr als 500 Gästefans in einem Sonderzug sowie weitere Anhänger in Privatfahrzeugen am Hühnerberg erwartet. Das Hinspiel gegen die Mannschaft von Trainer Gaudet verlor Memmingen mit 0:5.

Simon Thiel könnte am Wochenende wieder in den Kader zurückkehren. Leon van der Linde fällt weiterhin sicher aus. Karten sind im Online-Ticketshop der Indians erhältlich; die Sitzplätze sind nahezu ausverkauft.

KUTTER-Familientag am Hühnerberg

Kinder bis einschließlich 13 Jahre erhalten für alle Stehplätze Eintritt für drei Euro. Die Partie gegen Bad Nauheim beginnt um 15 Uhr.