Bei der europaweiten Kontrollaktion „Truck&Bus“ hat die Bayerische Polizei vom 16. bis 22. November 2026 mehr als 4.000 Lkw und Busse überprüft. In rund 150 Fällen untersagten die Einsatzkräfte die Weiterfahrt.

Bei etwa 1.260 Fahrzeugen oder deren Fahrern stellten die Einsatzkräfte Verstöße fest, teilweise mehrere pro Fall. Unter den beanstandeten Fahrzeugen waren 63 Gefahrguttransporter.

Gründe für die Untersagung der Weiterfahrt waren unter anderem technische Mängel, Überladung und unzureichend gesicherte Ladung. Auch Alkohol- und Drogenbeeinflussung von Fahrern spielte eine Rolle.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann bezeichnete die Ergebnisse als besorgniserregend und kündigte weitere intensive Kontrollen von Lkw und Bussen an. Trotz eines Rückgangs der Unfallzahlen bleibe die Zahl der Unfälle mit schweren Nutzfahrzeugen hoch, erklärte Herrmann.

88 Tote bei Lkw-Unfällen in Bayern im Jahr 2025

Im Jahr 2025 ereigneten sich in Bayern 12.297 Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Lkw. Das waren sieben Prozent weniger als 2024, als 13.218 solcher Unfälle gezählt wurden. Bei den Unfällen im Jahr 2025 kamen 88 Menschen ums Leben, 3.333 weitere wurden verletzt.

Als häufige Ursachen nannte Herrmann Fehler beim Abbiegen, zu geringen Sicherheitsabstand, nicht angepasste Geschwindigkeit sowie Übermüdung, Ablenkung und technische Mängel. Einen großen Teil der Unfälle verursachten die Fahrer schwerer Nutzfahrzeuge selbst.

Polizei setzt auf moderne Kontrolltechnik

Für die Überwachung sollen moderne Hilfsmittel eingesetzt werden. Dazu gehören Geräte zur Auswertung von Lenk- und Ruhezeiten, digitale Systeme zur Abstandsmessung und mobile Waagen für Lkw.

Die Bayerische Polizei arbeitet dabei nach Angaben des Innenministers mit dem Bundesamt für Logistik und Mobilität, dem Zoll sowie den zuständigen Veterinär- und Gewerbeaufsichtsämtern zusammen.

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