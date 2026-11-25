Ein 39-Jähriger ist am Dienstag nach einer mehrstündigen Fahndung bei Münchberg festgenommen worden. In seinem Audi fanden Einsatzkräfte unter anderem Crystal, Cannabis und verbotene Gegenstände nach dem Waffengesetz.

Der Mann hatte sich zuvor auf der A9 einer Kontrolle entzogen und war zu Fuß geflüchtet. Zahlreiche Einsatzkräfte suchten seit den Morgenstunden im Raum Münchberg nach ihm. Beteiligt waren unter anderem Kräfte der oberfränkischen Polizei und der Bundespolizei sowie ein Polizeihubschrauber, Drohnen und Suchhunde aus Ober- und Mittelfranken.

Festnahme im Wald westlich von Münchberg

Gegen Mittag durchsuchten die Beamten gezielt Waldflächen und versuchten, das weitläufige Gebiet zu umstellen. Gegen 13.50 Uhr trafen sie den 39-jährigen Deutschen aus Thüringen in einem Waldstück westlich von Münchberg an und nahmen ihn widerstandslos fest.

Bei der zeitgleichen Durchsuchung des Audi stellten die Einsatzkräfte eine nicht geringe Menge Crystal, Cannabis in verbotener Menge und Konsumutensilien sicher. Außerdem fanden sie verbotene Gegenstände nach dem Waffengesetz. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren nicht für den Audi ausgegeben. Aufgrund einer behördlichen Entscheidung darf der Mann zudem keine Kraftfahrzeuge führen.

Die Kriminalpolizei Hof übernahm die weiteren Ermittlungen. Ein Ermittlungsrichter erließ am Mittwochvormittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof Untersuchungshaftbefehl, insbesondere wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge unter Mitführung von Waffen. Der 39-Jährige befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.

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