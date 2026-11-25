Die ukrainische Staatsbahn Ukrsalisnyzja tauscht sich nach eigenen Angaben mit der Deutschen Bahn über den Schutz von Zügen und Eisenbahnstrecken vor Drohnenangriffen und Sabotage aus. „Wir geben bereits unsere Erfahrungen bei Verteidigung und Sicherheit weiter“, sagte Bahnchef Oleksandr Perzowskyj dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Donnerstagausgaben).

Man stehe mit entsprechenden Abteilungen und Teams der Deutschen Bahn in Kontakt. Dabei gehe es unter anderem darum, „wie man den Luftraum über den Gleisen überwacht und schützt“.

Perzowskyj warnte zugleich vor möglichen Drohnenangriffen auf Züge in Deutschland. Solche Angriffe und Sabotage würden „wahrscheinlich auch in Europa und besonders in Deutschland keine Seltenheit sein“. Selbst ohne einen großen Krieg müsse mit hybriden Angriffen gerechnet werden, etwa durch Russland oder andere Akteure.

„Ich will niemandem Angst machen. Aber denken Sie daran, wie leicht sich ein Hochgeschwindigkeitszug mit einer Drohne treffen lässt“, sagte der Bahnchef. Es sei unmöglich, Zehntausende Kilometer Gleise vollständig zu schützen.

Die ukrainische Eisenbahn hat nach Angaben Perzowskyjs inzwischen eigene Luftverteidigungseinheiten aufgebaut. Zu den Kontakten mit der Deutschen Bahn sagte er, ohne deren Zustimmung wolle er nicht zu sehr ins Detail gehen. Die Sicherheitsverantwortlichen der Deutschen Bahn untersuchten mögliche Bedrohungen bereits im Voraus und seien bereit, aus den ukrainischen Erfahrungen zu lernen.

Russland greift die ukrainische Eisenbahn nach Angaben des Bahnchefs immer heftiger an. Seit Kriegsbeginn seien rund 600 Lokomotiven beschädigt worden, etwa 400 davon allein in diesem Jahr. Die Angriffe hätten die Bahn gezwungen, Züge während der Fahrt zu stoppen und Fahrgäste zu evakuieren.

Mehr zum Thema: Kushner kritisiert ukrainische Forderungen nach Sicherheitsgarantien · Bahn und Flixtrain kooperieren beim Ticketverkauf