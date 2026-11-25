Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße MÜ 38 bei Mettenheim ist am Dienstagabend eine 64-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen. An dem Unfall waren zwei Pkw und ein Omnibus beteiligt.

Der Unfall ereignete sich am 24. November 2026 gegen 17.45 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 67-Jähriger mit seinem Skoda aus einer Grundstücksauffahrt beziehungsweise der Gemeindestraße Neufahrn nach links auf die Kreisstraße einfahren. Dabei kollidierte er mit dem Kia der 64-Jährigen, die in westlicher Richtung unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß geriet der Kia quer auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Omnibus. Die Autofahrerin starb noch an der Unfallstelle. Der 48-jährige Busfahrer erlitt leichte Verletzungen, die Fahrgäste blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Gutachten soll Unfallhergang klären

Die Staatsanwaltschaft Traunstein ordnete ein unfallanalytisches und technisches Gutachten an. Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt die Polizeiinspektion Mühldorf am Inn.

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