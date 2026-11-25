In der Oberpfalz geben sich Unbekannte als Mitarbeiter von Energieversorgern aus, um unter einem Vorwand in Wohnungen zu gelangen und Wertgegenstände zu stehlen.

In den vergangenen Wochen wurden der Polizei mehrere solcher Fälle bekannt. Drei ereigneten sich im Landkreis Regensburg, ein weiterer im Bereich Neumarkt in der Oberpfalz. Die Täter gingen überwiegend bei älteren Menschen vor.

Ablenkung bei angeblicher Zählerablesung

Die Unbekannten gaben sich zumeist als Mitarbeiter der REWAG aus und behaupteten, Strom- oder Gaszählerstände ablesen zu müssen. Während einer der Täter die Bewohner mit der angeblichen Ablesung ablenkte, sah sich ein zweiter Täter in der Wohnung nach Bargeld, Schmuck und anderen Wertgegenständen um.

Die Bewohner bemerkten den Diebstahl häufig nicht unmittelbar. Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche und weist darauf hin, dass Zählerstände heutzutage überwiegend elektronisch oder automatisch übermittelt werden. Eine persönliche Ablesung vor Ort ist daher nicht grundsätzlich erforderlich.

Im Zweifelsfall sollte die Berechtigung vermeintlicher Mitarbeiter überprüft werden, bevor sie die Wohnung betreten.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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