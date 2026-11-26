Am Samstag um 19 Uhr und am Sonntag um 13 Uhr treffen die ECDC-Frauen in Berlin auf die Eisbären Berlin Juniors. Mit zwei Siegen in der regulären Spielzeit könnten die Gastgeberinnen die Memmingerinnen von der Tabellenspitze verdrängen.

Memmingen führt die DFEL an

Nach zehn Spieltagen steht Memmingen mit 26 Punkten an der Spitze der höchsten deutschen Spielklasse. Der ECDC hat neun Siege und eine Niederlage eingefahren. Die Eisbären Berlin Juniors, der deutsche Vizemeister, folgen mit 21 Punkten auf Platz zwei und haben sieben ihrer zehn Partien gewonnen.

Die ersten beiden Gastspiele der Allgäuerinnen im Berliner Wellblechpalast endeten jeweils mit einem Memminger Erfolg. Die Indians setzten sich mit 3:2 und 5:0 durch.

Schaffrath und Schmid fehlen

Im Kader des ECDC fehlen Verteidigerin Charlott Schaffrath und Stürmerin Kristin Schmid. Schaffrath hat nach ihrer Operation am Ende der vergangenen Saison zwar erste Schritte auf dem Eis gemacht, wird ebenso wie Schmid in diesem Kalenderjahr aber nicht mehr zum Einsatz kommen.

„Wir möchten an das erste Drittel unseres Spiels gegen Ingolstadt vom vergangenen Samstag anknüpfen und möglichst viele Punkte aus Berlin mit nach Hause bringen“, sagt ECDC-Headcoach Jim Nagle.

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