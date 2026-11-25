Bei Buchenberg und am Eschacher Weiher hat die Polizei heute nach einem seit dem 1. Oktober 2026 vermissten Mann aus dem Landkreis Unterallgäu gesucht.

Die Einsatzkräfte durchsuchten das Gelände rund um den Fundort seines abgestellten Autos sowie angrenzende Waldgebiete.

An der großangelegten Suche beteiligten sich Kräfte der Bereitschaftspolizei Königsbrunn, der Alpinen Einsatzgruppe und der Zentralen Einsatzdienste des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West sowie der Kriminalpolizeiinspektion Kempten. Ob die Maßnahmen neue Hinweise auf den Verbleib des Mannes ergeben haben, steht derzeit noch nicht fest. Das sollen die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Kempten klären.

Polizei bittet erneut um Hinweise

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Informationen zum aktuellen Aufenthaltsort des Vermissten oder zu Beobachtungen, die mit seinem Verschwinden in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Kempten unter der Telefonnummer 0831 9909-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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