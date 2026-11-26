Die Reallöhne der Arbeitnehmer in Deutschland sind im dritten Quartal 2026 um 1,3 Prozent höher gewesen als im Vorjahresquartal. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mitteilte, stiegen die Nominallöhne im selben Zeitraum um 4,3 Prozent und die Verbraucherpreise um 2,9 Prozent.

Überdurchschnittliche Steigerungen der Nominallöhne waren in den Wirtschaftsabschnitten Energieversorgung (+6,7 Prozent zum Vorjahresquartal), Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (+6,3 Prozent) und sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen (+5,6 Prozent) festzustellen. Verglichen dazu fiel der Nominallohnzuwachs in den Wirtschaftsabschnitten freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen (+3,2 Prozent), sonstige Dienstleistungen (+3,1 Prozent) sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (+3,1 Prozent) vergleichsweise gering aus.

Betrachtet man die Vollzeitbeschäftigten nach ihrer Verdienstgrößenklasse, hatte das Fünftel mit den geringsten Verdiensten (erstes Quintil) im dritten Quartal 2026 mit einem durchschnittlichen Nominallohnwachstum von 6,6 Prozent wiederholt die stärksten Verdienststeigerungen im Vergleich zum Vorjahresquartal.

Die Verdienste der Vollzeitkräfte insgesamt stiegen um 4,3 Prozent und damit genauso stark wie die Nominallöhne in der Gesamtwirtschaft. Für das oberste Fünftel mit den höchsten Verdiensten unter den Vollzeitbeschäftigten (fünftes Quintil) lag der Nominallohnanstieg mit +3,4 Prozent unter der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

Auszubildende und geringfügig Beschäftigte wiesen im dritten Quartal 2026 mit +5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal ein überdurchschnittliches Nominallohnwachstum auf.