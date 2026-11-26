Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) ermahnt die Gewerkschaften und die SPD, mehr Kompromissbereitschaft zu zeigen und sich von irrationalen Erwartungshaltungen zu verabschieden.

Angesichts des Verlusts von 15.000 Industriearbeitsplätzen im Monat sei es nicht zu verstehen, dass die SPD und auch Teile der Gewerkschaften sich nicht an den Tisch setzten, gemeinsam mit der Bundesregierung und den Bundesländern, und einen „Pakt der Vernunft, des normalen, rationalen Umgangs“ schlössen, sagte Kretschmer der „Bild“.

Die anstehenden Reformen seien wegen der viel zu geringen Wirtschaftsleistung notwendig, sagte Kretschmer weiter. Und da seien SPD und Gewerkschaften stärker in der Bringschuld. Nicht nur dazusitzen, nicht zu schimpfen, sondern aktiv mitzutun.

Mit Blick auf die laufenden Tarifauseinandersetzungen in der Metallindustrie sagte Kretschmer, die 35-Stunden-Woche sei ein „riesiger Irrweg“. Er sei froh darüber, dass große Unternehmen wie Mercedes das jetzt ausprächen und ein Angebot machten: Statt 35 Stunden zum gleichen Lohn 40 oder 41 Stunden arbeiten, niemand verliere etwas. Mercedes könne dann weiter in Deutschland produzieren. Dies sei ein richtig gutes Angebot, bekräftigte Kretschmer.

Deshalb habe er „die Diskussion der letzten Tage um diesen IG-Metall-Tarifvertrag fünf Prozent plus überhaupt nicht verstanden“. Kretschmer bezeichnete die Forderung als „völlig aus der Zeit gefallen“. Es brauche jetzt „die Bereitschaft, vielleicht über mehr Stunden Arbeitszeit zu reden, über ein oder zwei Tage weniger Urlaub“. Auf der anderen Seite müssten aber eine Investitionsgarantie und eine Arbeitsplatzgarantie stehen.

Mehr zum Thema: Kretschmer nennt Bedingungen für erneute Merz-Kanzlerkandidatur