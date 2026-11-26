In Neuburg hat ein bislang unbekannter Autofahrer einen stehenden Wagen beschädigt und ist anschließend weitergefahren. Zudem wurden bei einem Zusammenstoß auf einem Radweg zwei Männer leicht verletzt.

Unfallflucht in der Schwalbenstraße

Der Unfall ereignete sich am Vorabend des 26. November gegen 19.50 Uhr im Bereich der Schwalbenstraße. Ein 76-jähriger Neuburger stand mit seinem Pkw auf dem Parkplatz vor dem Kolpinghaus, als ein bislang unbekannter Fahrer aus der Gärtnerstraße in Richtung Schwalbenstraße abbog und das stehende Fahrzeug touchierte. Der Schaden beträgt rund 1500 Euro.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das flüchtige Fahrzeug war weiß und hatte eine Eichstätter Zulassung. Der Fahrer war zwischen 20 und 25 Jahre alt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08431/67110 zu melden.

Zwei Radfahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt

Bereits am Nachmittag gegen 14.54 Uhr waren im Bereich der Staatsstraße 2043 zwischen dem Audi-Kreisel und dem Grünauer Kreisel zwei Radfahrer zusammengestoßen. Ein 44-jähriger Mann aus Karlshuld und ein 43-Jähriger aus Ingolstadt kamen sich auf dem Radweg entgegen und nahmen einander zu spät wahr.

Beide wurden leicht verletzt. An den Fahrrädern entstand kein Sachschaden.

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