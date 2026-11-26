Die Ausstellung mit Werken von Ute Jung ist bis Anfang Januar 2027 in der Volkshochschule Augsburg zu sehen. Die Bilder können weiterhin besichtigt und erworben werden.

Die Vernissage fand am 12. November statt. Gabriele Knoller, zweite Vorsitzende des St. Vinzenz-Hospiz Augsburg e. V., und Dr. Melanie Damm von der Volkshochschule Augsburg begrüßten die Gäste. Knoller informierte über die Arbeit des Hospizvereins und die Begleitung schwerstkranker und sterbender Menschen sowie ihrer Angehörigen.

Der Schriftsteller Peter Dempf führte in das Werk von Ute Jung ein. Der Erlös aus dem Verkauf der ausgestellten Bilder kommt dem St. Vinzenz-Hospiz Augsburg e. V. zugute.

Ausstellung in der Volkshochschule Augsburg

Zu sehen ist die Ausstellung im zweiten und dritten Stock der Augsburger Volkshochschule am Willy-Brandt-Platz 3 a, 86155 Augsburg. Geöffnet ist sie montags bis freitags von 8 bis 21.30 Uhr sowie samstags von 8 bis 17 Uhr. Sonntags bleibt die Ausstellung geschlossen.