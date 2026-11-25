Die Bayerische Landesstiftung hat für drei Vorhaben im Landkreis Günzburg insgesamt 79.500 Euro bewilligt. Das Geld fließt in die Instandsetzung zweier Wallfahrtskirchen sowie in die Sanierung eines ortsbildprägenden Anwesens in Winterbach. Die Zuschüsse wurden einstimmig beschlossen.

39.000 Euro für Wallfahrtskirche in Scheppach

Den größten Einzelbetrag erhält die Katholische Wallfahrtskirchenstiftung St. Johannes Baptist. Für die statische Instandsetzung und Außenrenovierung der Wallfahrtskirche St. Johannes Baptist in Scheppach, Gemeinde Jettingen-Scheppach, wurden 39.000 Euro bewilligt. Die Gesamtkosten liegen bei rund 1,454 Millionen Euro, davon entfallen 545.000 Euro auf denkmalpflegerischen Mehraufwand.

Für die statische Instandsetzung der Wallfahrtskirche „Unserer Lieben Frau“ in Münsterhausen bewilligte die Bayerische Landesstiftung 30.500 Euro. Die Maßnahme kostet insgesamt 850.000 Euro, davon gelten 355.000 Euro als denkmalpflegerischer Mehraufwand.

10.000 Euro für Anwesen in Winterbach

Weitere 10.000 Euro gehen an einen privaten Antragsteller für die Sanierung von Dach und Fassade eines ortsbildprägenden Anwesens in der Gemeinde Winterbach. Die Gesamtkosten werden mit 191.655 Euro angegeben, davon sind 146.000 Euro zuwendungsfähig.

Allen drei Vorhaben wird überregionale Bedeutung zugesprochen. Insgesamt stoßen die Zuschüsse Investitionen von rund 2,5 Millionen Euro in den Erhalt von Baudenkmälern im Landkreis Günzburg an.

Die Landtagsabgeordnete Jenny Schack begrüßte die Förderung: „Unsere Kirchen und historischen Gebäude prägen das Gesicht unserer Dörfer und Städte, und ihr Erhalt ist für die Menschen vor Ort oft eine Herzensangelegenheit.“