Wegen einer Personalversammlung sind mehrere Dienststellen der Augsburger Sozialverwaltung am Montag, 30. November, von 8 bis etwa 14 Uhr nicht oder nur eingeschränkt erreichbar.

Betroffen sind das Amt für Kinder, Jugend und Familie, das Amt für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung sowie das Amt für Wohnbauförderung und Wohnen einschließlich Wohnbüro. Auch das Sport- und Bäderamt ist in die Personalversammlung des Referats für Soziales und Sport einbezogen.

Die Zentrale Fallaufnahme für Gefährdungsmeldungen des Amtes für Kinder, Jugend und Familie bleibt telefonisch unter 0821 324-2811 sowie per E-Mail an kinderschutz@augsburg.de erreichbar.