Autofahrer ab 65 Jahren in Bayern sind 2026 deutlich häufiger von Verbrennern auf neue Elektroautos umgestiegen als im Vorjahr.

Bei den erfassten Fahrzeugwechseln lag ihr Anteil 2026 bei 22,5 Prozent. Im Jahr 2025 waren es noch 9,9 Prozent. Das geht aus dem HUK-E-Auto-Barometer hervor.

Bundesweit wechselten Autofahrer ab 65 Jahren im dritten Quartal 2026 in 28 Prozent der erfassten Fälle von einem Verbrenner zu einem fabrikneuen Elektroauto. Im gesamten Jahr 2025 hatte die Quote bei 9,4 Prozent gelegen. Der Zuwachs fiel damit stärker aus als in den anderen Altersgruppen. Das HUK-E-Barometer bringt die Entwicklung unter anderem mit der seit Jahresbeginn geltenden staatlichen Kaufprämie für bestimmte Einkommensgruppen in Verbindung.

Erfahrung mit E-Autos beeinflusst Kaufinteresse

In Bayern haben 37 Prozent der Führerscheinbesitzer bereits selbst ein Elektroauto gefahren, auch wenn es nur bei einer Probefahrt war. Bundesweit liegt dieser Anteil bei 34 Prozent. Laut der Untersuchung haben Menschen mit eigener Fahrerfahrung ein fast doppelt so hohes Kaufinteresse an Elektroautos wie Personen ohne entsprechende Erfahrung: 24 Prozent zu 13 Prozent.

Gleichzeitig gaben 82 Prozent der über 65-Jährigen an, noch nie selbst ein Elektroauto gefahren zu sein. Im Durchschnitt erklärten 14 Prozent dieser Altersgruppe im Jahr 2026, dass für sie beim nächsten Autokauf nur noch ein reines Elektroauto infrage komme. Wer bereits ein E-Auto gefahren ist, bewertet laut Barometer unter anderem Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit, Komfort und Sicherheit besser.

Neue E-Autos gefragt, Gebrauchtwagen rückläufig

Bundesweit lag der Anteil der Wechsel von Verbrennern zu Elektroautos im dritten Quartal 2026 bei 11,5 Prozent. Im Jahresverlauf 2025 waren es 5,5 Prozent gewesen. Bei den Neuwagen erreichte der Umstieg mit 29,9 Prozent der privaten Fahrzeugwechsel einen Höchstwert.

Bei gebrauchten Elektroautos ging die Quote dagegen zurück. Nachdem im zweiten Quartal 7,9 Prozent der Gebrauchtwagenwechsel zu einem reinen E-Auto geführt hatten, waren es im dritten Quartal noch 5,8 Prozent. Der Anteil gebrauchter Elektrofahrzeuge an allen privaten Wechseln auf E-Autos sank von 50 auf 39 Prozent. Als mögliche Erklärung nennt das Barometer eine geringere Verfügbarkeit passender E-Gebrauchtwagen. Hinweise auf ein nachlassendes Interesse gebe es nicht.

Importmarken gewinnen bei E-Autos an Bedeutung

Bei privaten Wechseln zu neuen Elektroautos verloren deutsche Marken bundesweit an Anteil. Volkswagen kam 2026 bislang auf 4,5 Prozent, nachdem die Marke 2025 noch 9,7 Prozent erreicht hatte. BYD lag bei 3,6 Prozent, Leapmotor bei 3,8 Prozent. In Ostdeutschland lag Leapmotor mit 4,6 Prozent bereits vor Volkswagen und BYD, die jeweils 3,4 Prozent erreichten.

Bundesweit belegte Tesla im laufenden Jahr den ersten Platz bei den privaten Umstiegen von Verbrennern auf Elektroautos. Skoda lag auf Rang zwei, BMW war die einzige weitere deutsche Marke unter den drei führenden Fabrikaten. Volkswagen fiel vom dritten Platz im Vorjahr auf Rang zehn zurück. Auch bei den unter 30-Jährigen nahm der Anteil der Umstiege seit Beginn der staatlichen Förderung zu. Mit zwei Prozent aller erfassten Wechsel blieb er jedoch niedrig.

Das HUK-E-Barometer kombiniert Versicherungsdaten mit einer Online-Umfrage. Für die aktuelle Untersuchung wurden 4103 Menschen ab 16 Jahren zwischen dem 4. und 29. August 2026 befragt. Die Ergebnisse wurden nach Alter und Geschlecht gewichtet.