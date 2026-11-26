Die Stadt Augsburg erhält im kommenden Jahr 241.552.636 Euro an Schlüsselzuweisungen. Für den Landkreis Augsburg sind 62.694.912 Euro und für die kreisangehörigen Gemeinden 70.780.448 Euro vorgesehen.

Mehring warnt vor Folgen für Investitionen

Nach Angaben von Staatsminister Dr. Fabian Mehring fließen damit insgesamt rund 375 Millionen Euro an staatlichen Mitteln in die Stadt und den Landkreis Augsburg sowie in die kreisangehörigen Gemeinden.

Mehring verwies auf die steigenden finanziellen Belastungen der Kommunen, insbesondere durch höhere Ausgaben im Sozialbereich. Ein leistungsstarker kommunaler Finanzausgleich schaffe Stabilität für Bezirke, Landkreise, Städte und Gemeinden.

Der Minister warnte, ein Rückgang kommunaler Investitionen könne negative Folgen für die bayerische Wirtschaft haben. Die langfristigen finanziellen Herausforderungen seien nur mit einer wiedererstarkenden Wirtschaft sowie weniger Bürokratie und einer Reduzierung bestehender Standards zu bewältigen.

Besonders die steigenden Ausgaben der Bezirke im Zusammenhang mit dem Bundesteilhabegesetz seien in dieser Form nicht dauerhaft finanzierbar, erklärte Mehring. Der Bund müsse die finanzielle Leistungsfähigkeit der kommunalen Ebene stärker berücksichtigen und kostenintensive Vorgaben kritisch überprüfen. Ohne entschiedenes Gegensteuern drohe langfristig eine zumindest teilweise Beeinträchtigung der staatlichen Aufgabenerfüllung.