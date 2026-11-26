Ein 14-Jähriger ist in Langweid-Stettenhofen mit einem E-Scooter vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und dabei gestürzt. Er blieb unverletzt.

Jugendlicher flüchtet über mehrere Straßen

Eine Streife der Polizeiinspektion Gersthofen wollte den Jugendlichen am Mittwoch gegen 16.25 Uhr im Ortsgebiet Stettenhofen kontrollieren. Er reagierte nicht auf die Anhaltezeichen und flüchtete über mehrere Straßen. Auf einem Feldweg nahe dem Ort stürzte er.

Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter rund 40 km/h lief. Der 14-Jährige hatte außerdem eine Vape und einen Schlagring bei sich. Der Roller und die Gegenstände wurden sichergestellt. Ihn erwarten unter anderem Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und nach dem Waffengesetz.

E-Scooter am Bahnhof in Langweid gestohlen

Bereits am Dienstag war am Bahnhof in Langweid am Lech ein schwarzer E-Scooter der Marke Segway gestohlen worden. Der Geschädigte hatte ihn gegen 6 Uhr versperrt abgestellt und bei seiner Rückkehr gegen 18 Uhr nicht mehr vorgefunden. Der Schaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.