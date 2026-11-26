25 junge Menschen aus Augsburg sind bei der Ehrung der bayerisch-schwäbischen Ausbildungsbesten in der WWK-Arena ausgezeichnet worden. Insgesamt ehrte die Industrie- und Handelskammer Schwaben 115 Absolventinnen und Absolventen, die ihre Ausbildung im jeweiligen IHK-Beruf mit „sehr gut“ abgeschlossen haben.

In Bayerisch-Schwaben haben in diesem Jahr rund 8.850 junge Menschen eine Ausbildung in einem IHK-Beruf abgeschlossen.

Diese 25 Augsburger wurden geehrt

Aus Augsburg wurden Felix Spengler als Gießereimechaniker im Handformguss bei Everllence SE, Philipp Schmid als Elektroniker für Betriebstechnik in Schalt- und Steueranlagen bei Everllence SE, Anna Richter als Mechatronikerin bei Everllence SE, Roman Wachter als technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion bei Everllence SE sowie Simon Buchschuster als Mechatroniker bei Everllence SE ausgezeichnet.

Abas Kabiljagic wurde als Gleisbauer bei der DB Bahnbau Gruppe GmbH geehrt, Maximilian Zehnle als Fachinformatiker für Systemintegration bei der Bechtle GmbH und Tim Stegmüller als Natursteinmechaniker für Maschinenbearbeitungstechnik bei der Steinmetz Maier GmbH.

Zu den Geehrten gehören außerdem Evelyn Voß, Kauffrau im Gesundheitswesen beim Berufsbildungszentrum Augsburg der Lehmbaugruppe gGmbH, Daniel Pasemann, Fahrradmonteur bei der BIB Augsburg GmbH, und Dennis Horvat, Eisenbahner im Betriebsdienst für Lokführer und Transport bei der Arverio Bayern GmbH.

Lena Marie Baumann schloss als Tourismuskauffrau für Privat- und Geschäftsreisen bei der Oscar Reisen GmbH ab, Cosima Steinocher als Fachfrau für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie bei der Drei Mohren GmbH.

Laura Henniger wurde als Tierpflegerin im Zoo beim Zoologischen Garten Augsburg geehrt, Thi Ngoc Nguyen als Fachkraft Küche bei BOB’s Gastronomie- und Veranstaltungs-GmbH. Weitere Auszeichnungen gingen an Jakob Lechner als Brauer und Mälzer bei der Brauerei S. Riegele, Lara-Sophie Fischer als Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen bei der R+V Allgemeine Versicherung AG sowie Louis Badzinski als Verfahrensmechaniker in der Steine- und Erdenindustrie, Fachrichtung Asphalttechnik, bei der Migan Asphalt Mischgemeinschaft Augsburg-Nord GmbH & Co. KG.

Ebenfalls ausgezeichnet wurden Annina März als Tierpflegerin beim Tierschutzverein Augsburg und Umgebung, Martin Schäfer als Personaldienstleistungskaufmann bei JRO Personalservice GmbH, Kevin Kratzat als Fluggerätmechaniker in der Fertigungstechnik bei Airbus Aerostructures GmbH, Johannes Scherer als Elektroniker für Betriebstechnik in Energieverteilungsanlagen und -netzen bei der swa Netze GmbH, Dewi Natalie Och als Kauffrau für Dialogmarketing bei der Deutschen Telekom AG, Ivan Krizanovic als Tiefbaufacharbeiter für Gleisbauarbeiten bei der DB InfraGO AG und Emma Winklharrer als Fachkraft für Gastronomie im Restaurantservice bei Stefanie Rajkay und Christina Ostermayr GbR.

Ausbildung in Bayerisch-Schwaben

Derzeit absolvieren mehr als 20.000 Menschen in Bayerisch-Schwaben eine Ausbildung in einem IHK-Beruf. Fast 4.300 Unternehmen bilden aus, darunter mehr als 1.500 im Wirtschaftsraum Augsburg. Bis Ende Oktober wurden in diesem Jahr bereits fast 8.000 neue Ausbildungsverträge in einem IHK-Beruf geschlossen.

Bei der Feier in der WWK-Arena erhielten die Geehrten jeweils einen Pokal vom IHK-Präsidenten und dem zuständigen Regionalgeschäftsführer. Zum Programm gehörte außerdem ein Auftritt der „Drum Stars“.

An der Ausbildung und den Prüfungen wirken neben den Betrieben auch Schulen, Eltern sowie fast 5.500 ehrenamtliche Prüferinnen und Prüfer der IHK mit.