Bei der Kontrollwoche „Truck and Bus“ in Oberfranken stellten Polizeikräfte bei rund jedem dritten überprüften Lastwagen oder Bus Verstöße fest. In mehreren Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Viele Verstöße bei Lastwagen

Vom 16. bis 22. November kontrollierte die Polizei 92 Busse und 279 Lastwagen. Bei den Bussen wurden 25 Verstöße festgestellt, darunter vor allem Missachtungen der Lenk- und Ruhezeiten. Zwei Fahrzeuge wiesen technische Mängel auf, in einem Fall untersagten die Beamten die Weiterfahrt.

Bei den Lastwagen beanstandeten die Einsatzkräfte 92 Fahrzeuge. 39 Verstöße betrafen die Sozialvorschriften, bei acht Lastwagen gab es Beanstandungen nach den Gefahrgutvorschriften. In elf Fällen mussten die Fahrer ihre Fahrt unterbrechen. Bei einer Kontrolle der Verkehrspolizei Bamberg wurde außerdem ein verbotenes Butterflymesser entdeckt; der Fahrer hinterlegte eine Sicherheitsleistung von 1.000 Euro. Ein Holztransporter im Bereich der Polizeistation Ludwigsstadt überschritt sein zulässiges Gewicht um fast 30 Prozent.

Mehrere Transporte durften nicht weiterfahren

Am Parkplatz Sophienberg-West kontrollierten die Verkehrspolizei Bayreuth, die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt und das Bundesamt für Logistik und Mobilität unter anderem drei polnische Großraumtransporte desselben Unternehmens. Die Fahrzeuge hatten jeweils einen neuen Bus oder Gelenkbus geladen und benötigten wegen der Ladungshöhe Ausnahmegenehmigungen. Da die darin festgelegten Bedingungen und Auflagen nicht eingehalten wurden, erloschen die Genehmigungen und die Transporte durften nicht weiterfahren. Gegen das Unternehmen wurden drei Verfahren zur Vermögensabschöpfung eingeleitet.

Bei einem spanischen Gefahrgut-Lastwagen stellten die Kontrolleure mehrere erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie einen Verstoß gegen Gefahrgutverpackungsvorschriften fest. Der Fahrer hinterlegte dafür 1.000 Euro, vom Unternehmen wurden weitere 1.200 Euro einbehalten. Gleichartige Verstöße gab es bei zwei Lastwagen aus Portugal; dort wurden jeweils 1.200 Euro Sicherheitsleistung erhoben und Anzeigen gefertigt.

Bei einem Reisebus aus Bosnien und Herzegowina stellten die Beamten erhebliche Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten fest. Gegen die beiden Fahrer wurden Bußgeldanzeigen gefertigt und jeweils 500 Euro Sicherheitsleistung einbehalten. Gegen das Unternehmen folgt eine gesonderte Anzeige.

28 Verstöße beim Sicherheitsabstand

Bereits vor der Kontrollstelle überprüften die Einsatzkräfte den Sicherheitsabstand von Lastwagen. Dabei stellten sie insgesamt 28 Verstöße fest. Gegen deutsche Fahrer wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Die elf betroffenen ausländischen Lastwagen wurden zur weiteren Bearbeitung an die Kontrollstelle geführt; dort erhoben die Beamten jeweils 108,50 Euro Sicherheitsleistung.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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