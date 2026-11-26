Vor dem Hintergrund der SPD-Kritik am Unionsvorstoß zur abschlagsfreien Rente hat CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann die Sozialdemokraten aufgefordert, eine „seriöse“ Gegenfinanzierungsidee vorzulegen.

„Zur abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren haben wir in der Koalition eine klare Vereinbarung: Härtefälle ja, Regelfälle nein“, sagte Hoffmann den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. „Wenn die SPD davon abweichen und die abschlagsfreie Frührente beibehalten will, muss sie einen seriösen Vorschlag machen, wie eine strukturelle Defizitminderung in gleicher Größenordnung an anderer Stelle erreicht werden kann.“

Hoffmann begrüßte den Vorstoß der CDU-Sozialpolitiker, die mit einer „Respekt-Rente“ einen Kompromiss mit der SPD in dem seit Monaten festgefahrenen Streit suchen. „Der Vorschlag zeigt zunächst einmal, dass die Union diese Rentenreform erfolgreich zum Abschluss bringen will“, so Hoffmann.

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