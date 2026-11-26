Nach mehreren Schüssen auf ein geschlossenes Billardcafé in der Augsburger Jakoberwallstraße hat die Kriminalpolizei mehrere Objekte durchsucht. Die Maßnahmen richteten sich gegen einen 62-jährigen Tatverdächtigen und Zeugen.

Durchsuchungen an mehreren Orten

Die Durchsuchungen fanden am Donnerstag, 26. November 2026, zeitgleich an mehreren Objekten statt. Einsatzkräfte der Kriminalpolizei Augsburg wurden dabei von Kriminalpolizeien aus Baden-Württemberg und Hessen sowie weiteren Kräften unterstützt. Ziel der Maßnahmen war die Sicherstellung von Beweismitteln.

Den Durchsuchungen gingen monatelange Ermittlungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Augsburg voraus. Beteiligt waren neben der Kriminalpolizei auch Kräfte der Einsatzhundertschaft des Polizeipräsidiums Schwaben Nord und der örtlich zuständigen Dienststellen. Der 62-jährige Tatverdächtige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Schüsse auf Billardcafé im Juli

Ausgangspunkt der Ermittlungen war eine Schussabgabe am 16. Juli 2026 gegen 2.45 Uhr in der Jakoberwallstraße. Dabei wurden mehrere Schüsse auf ein geschlossenes Billardcafé abgegeben. Zum Tatzeitpunkt befanden sich keine Personen im Gebäude, verletzt wurde niemand. Am Objekt entstand Sachschaden.

Die Kriminalpolizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Waffengesetz und wegen Sachbeschädigung. Die Ermittlungen und die Auswertung der Beweismittel dauern an.

Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 bei der Kriminalpolizei Augsburg melden.

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