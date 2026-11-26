Unbekannte sind am Mittwoch in ein Einfamilienhaus in Forchheim eingebrochen und haben Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen.

Zwischen 13 Uhr und 18.45 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem freistehenden Gebäude in der Breitenlohestraße. Anschließend durchsuchten sie die Räume. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Breitenlohestraße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.

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